Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Paschoal Vicente Ferreira, aos 75 anos de idade, no dia 9 de novembro. Era viúvo de Maria José Mesquita Ferreira. Deixou os filhos Reginaldo e Silvia; a nora Roselena; o genro Luís Henrique; os netos Reginaldo, Débora, Lucas Henrique, Bianca, Thiago Henrique, Danilo e Fabrício; os bisnetos Heloísa, Heitor, Brayan e Sofia; e as irmãs Maria e Silvia. Foi sepultado no dia 10 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dulcinea de Fátima Marcelino, aos 60 anos de idade, no dia 10 de novembro. Deixou o marido Jurandir Ferreira; os irmãos Daniel, Daniela e Dulcélia; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 11 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edson Geraldo dos Santos, aos 60 anos de idade, no dia 10 de novembro. Deixou a mãe Benedita Corrêa dos Santos; a companheira Zeilda; os filhos Tamires, Jorge e Gustavo; noras; genro e netos. Foi sepultado no dia 11 de novembro, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Otil Paulo Rocha, conhecido como Tilin, aos 77 anos de idade, no dia 12 de novembro. Deixou a esposa Maria de Lourdes Rocha; os filhos Zezé, Kakau, Jean, Cláudia e Adilson; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 13 de novembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Cordeiro, aos 84 anos de idade, no dia 13 de novembro.

Sr. Luís morava no Jd. Bela Vista; era viúvo de Eunice de Jesus Cordeiro; deixou os filhos José Paulo, Luís Antônio, Ozélia e Izolete; os genros Luciano e Rogério; as noras Alexandra e Marina; netos; bisnetos; os irmãos Benedito, Moacir e Dirce; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Ofélia Branti, aos 83 anos de idade, no dia 5 de novembro. Foi sepultada no dia 6 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Manoel Martha Neto, aos 64 anos de idade, no dia 9 de novembro. Foi sepultado no dia 10 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.