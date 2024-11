Show de prêmios em prol da AFA

No próximo sábado, dia 23, será promovido um show de prêmios beneficente em prol da Associação Futuro Atleta (AFA), como é conhecida, a Escolinha Esportiva Huber Braz Cossi, onde a renda arrecadada será utilizada para inscrição da Liga Paulista de Futsal 2025 e campeonatos da escolinha.

O evento será realizado no salão da Igreja Matriz de Santo Antônio, as 20h do sábado, e os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente pelo valor de R$ 10,00, e no dia também serão vendidos. Os interessados em adquirir ingressos, pode entrar em contato com o presidente e professor da AFA, Felipe Carossi, através do telefone (19) 99322-3889, e com o Bushido, pois estão com parceria.

Foto: Divulgação