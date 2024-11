Torneio Beneficente tem início neste domingo

O Torneio Beneficente em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e da Casa Dom Bosco, tem início neste domingo, dia 24 de novembro, no Campo Dudu Ramão.

Participam do torneio quatro times, sendo o Milionários, o RT Futebol Clube, o Juventus e o União Vargengrandense.

Neste domingo, o torneio inicia às 8h, com jogo entre RT Futebol Clube e Milionários. Às 10h, Juventus enfrenta União Vargengrandense.

O torneio está sendo organizado por Clodoaldo Sala, Rafael Sinhá, Léo, Zulu, João Maria e filhos. A organização do torneio agradece o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e o diretor do Departamento de Esportes e Lazer Luis Carlos Garcia pelo apoio.

No torneio, estão sendo arrecadados leite, fralda, produtos de limpeza e alimentos não perecíveis.