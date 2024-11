33ª Festa do Chopp é neste sábado

A Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade, um dos eventos beneficentes mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, será realizada neste sábado, dia 23, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

A 33ª edição da festa acontece das 22h às 3h e, até o fechamento dessa edição, o ingresso estava sendo vendido a R$ 200,00, com possibilidade de alteração do valor. Incluso ao ingresso, estão chopp brahma, coca-cola, batata, lanchinho e água.

O evento contará com show de Baiano, Baianinho e Banda. Segundo o informado, todos os recursos arrecadados serão destinados ao Hospital de Caridade, que possui um grande déficit orçamentário.

Toda a comunidade é convidada a se divertir na 33ª edição da tradicional Festa do Chopp em prol do Hospital e ainda apoiar uma boa causa. Para comprar o seu ingresso, vá ao Hospital e, na portaria, fale com Paulo. Os ingressos também serão vendidos na entrada do evento e o valor pode ser alterado. Para mais informações sobre a compra do ingresso, ligue (19) 3641-9300.