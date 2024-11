Jita Kyoei fica em primeiro em ranking regional de judô

A Associação Jita Kyoei de Judô, representada por sua equipe de atletas, encerra 2024 em primeiro lugar no ranking Melhores do Ano estabelecido pela 8º Delegacia Oeste da Federação Paulista de Judô, que lista mais de 30 agremiações.

Para o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela associação, o resultado se deve às campanhas vitoriosas da equipe durante as competições disputadas neste período. “Este foi um esplêndido ano para nós do judô Jita Kyoei”, avaliou. “Nas competições da 8° Delegacia Oeste tivemos uma incrível marca, fomos campeões gerais em quatro de seis copas e em duas delas, ficamos com o vice-campeonato”, explicou.

A equipe venceu os torneios disputados em Rio Claro, em Vargem Grande do Sul, Brotas e Piracicaba e ficou com o vice-campeonato em Hortolândia e em Leme. “Fora as outras competições como Copa São Paulo, final do Paulista, entre outros, onde também conquistamos medalhas”, comentou o sensei.

“A maior conquista que tivemos sem dúvidas foi a celebração da parceria entre a Prefeitura Municipal, através do prefeito Amarildo e da Associação Jita Kyoei através de sua diretoria, que gerou a possibilidade de inauguramos em Vargem Grande do Sul, o Centro de Excelência de Judô”, destacou. “Enfim, em 2024, colocamos o judô de Vargem Grande do Sul no lugar mais alto do podium”, disse.

“Agradeço ao prefeito Amarildo Duzi Moraes que possibilita que a equipe vargengrandense galgue tais conquistas e aos nossos patrocinadores e parceiros que não medem esforços para que nossas crianças possam buscar e realizar seus sonhos dentro do esporte”, agradeceu o sensei Marco. “Parabenizo as crianças, nossos judocas pela garra e determinação com que lutaram este ano”, finalizou.

Fotos: Associação Jita Kyoei