Gustavo foi ouro no Canadá

O atleta vargengrandense Gustavo Slootemaker Tabet, de apenas 17 anos, conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria Sênior +100kg, no 47º Aberto Internacional de Judô que reuniu 850 atletas de países como Canadá, USA, Brasil, Bahamas, Nova Zelândia, Haiti, Gabão e Argentina. O evento aconteceu no final de semana do dia 9 de novembro, no Complexo Esportivo Claude-Robillard, em Montreal.

O professor Elton Fiebig, Kodansha, 6º Dan e técnico de Gustavo, elogiou o desempenho do atleta, afirmando que ele demonstrou grande maturidade e foco, superando desafios com garra e técnica. “Gustavo é um exemplo de dedicação e compromisso, e suas conquistas são fruto de muito trabalho e disciplina”, disse.

Gustavo também disputou na categoria Sub21 +100kg, ganhando a medalha de prata. No ano passado, foi campeão na competição na categoria Sub18 + 90kg. O atleta conquistou no exame deste ano a faixa preta pela Federação Paulista de Judô, e é federado pelo Instituto da Luta, sob a orientação do sensei Elton Fiebig. Gustavo ficou em segundo no ranking paulista e ocupa a 6ª posição no ranking Brasileiro Sub18 Pesado.

A Federação Paulista de Judô parabeniza aos atletas medalhistas, técnicos e entidades. “Que suas vitórias continuem a brilhar tanto quanto seu talento”, comentou.

Fotos: Federação Paulista de Judô