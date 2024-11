Casa Branca realiza campanha de arrecadação de roupas

Com o Natal se aproximando, a cidade de Casa Branca está realizando uma campanha social para arrecadação de roupas.

Estão sendo arrecadadas roupas infantis, de adultos e de cama. A campanha está sendo realizada pelo Fundo Social de Solidariedade para ações assistenciais. “Que tal aproveitar essa época do ano e fazer uma boa ação? O fim do ano está chegando e, muitas vezes, aproveitamos esse período para rever o nosso guarda-roupa e doar as roupas, sapatos e demais itens que não usamos mais. Vamos fazer isso juntos? O que você não usa mais pode ajudar muitas pessoas”, disse.

As roupas podem ser entregues na sede no Fundo Social, à Avenida Francisco Malagutti, nº 194, no Centro. Toda a população é convidada a colaborar e doar roupas em bom estado de conservação.