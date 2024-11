Pedro ficou em 2º na semifinal do Paulista de Velocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto, de 9 anos, participou da semifinal do Campeonato Paulista de Velocross na cidade de Bragança Paulista, no final de semana. Segundo o informado à Gazeta de Vargem Grande, foi uma corrida muito disputada com os melhores pilotos do estado.

Pedro largou em terceiro lugar e conseguiu finalizar a corrida em segundo lugar. Com esse resultado, ele está a um passo de se tornar Bicampeão Paulista de Velocross na categoria 50cc, categoria composta de motos de 50 cilindradas com motores dois tempos e motos de até 110 cilindradas com motores quatro tempos e com pilotos de até 11 anos de idade.

Na ocasião, Pedro ainda correu na categoria 65cc e conseguiu uma excelente posição finalizando a corrida em sexto lugar.

A final deste campeonato está prevista para o dia 8 de dezembro, na cidade de Ibiúna e o piloto conta com a torcida de todos para trazer mais esse título para casa.

Paulista de Motocross

Neste final de semana, Pedro vai disputar a final do Campeonato Paulista de Motocross na cidade de Itupeva. Com a soma de pontos, ele está em terceiro lugar neste campeonato.

Caso consiga um bom resultado nessa final, Pedro vai se consagrar entre os três melhores pilotinhos do Estado de São Paulo, o que é uma grande vitória para ele.

Fotos: Arquivo Pessoal