Time de Vargem foi classificado para a final da Liga de Handebol do Interior

A equipe Mirim Masculino do Handebol Vargem esteve em Louveira no último sábado, dia 16, para a disputa da semifinal da Liga de Handebol do Interior. A equipe vargengrandense, que se classificou na segunda colocação geral com 19 vitórias, um empate e quatro derrotas, enfrentou Valinhos, o terceiro colocado geral.

A partida teve um início complicado, com Valinhos muito bem nas ações ofensivas. Aos poucos, a equipe de Vargem foi encaixando a defesa e terminou o primeiro tempo com vantagem de três gols.

No segundo tempo, a equipe melhorou na defesa e conseguiu construir uma vantagem maior, finalizando a partida em 18 a 11. O destaque da partida foi o atleta Theylor com seis gols, Murilo com quatro, João Vitor com três, Taylor e Pedro com dois gols e o goleiro Jonas com um gol contribuíram para a vitória.

A equipe voltará à quadra no dia 1º de dezembro na cidade de Jundiaí para a disputa da final, com Louveira como adversário, equipe que teve apenas uma derrota em toda competição.

Para o professor Juliano, a equipe alcançou o objetivo de chegar à grande final. “Houve uma evolução muito grande durante a fase classificatória, na última etapa conseguimos vencer Louveira em um placar apertado na única derrota deles. O objetivo é vencer a Liga, mas sabemos das dificuldades, temos que fazer um jogo perfeito nessa final para sairmos com o título, que seria a coroação de um ano fantástico dessa equipe, que já conquistou a série ouro da Liga Jandaia de forma invicta”, disse.