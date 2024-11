Novo acidente deixa uma criança como vítima fatal

Passados tão somente 9 dias em que ocorreu um violento acidente entre Vargem e São João da Boa Vista, na SP 344, onde morreram duas pessoas de Mococa, novo acidente acontecido no início da noite desta terça-feira, dia 19 de novembro, deixou mais uma vítima fatal, além de feridos. Tudo aconteceu quando um veículo perdeu o controle, invadindo a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com outro veículo, matando Afonso Gomes, uma criança de 5 anos e deixando a condutora e outra criança gravemente feridas.

Segundo dados colhidos junto à Polícia Militar Rodoviária, um veículo VW/Fox, que transitava pela Rodovia Dom Tomás Vaqueiro no sentido São João da Boa Vista, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Audi Q5.

O motorista do Audi saiu sem ferimentos do acidente, mas a condutora do VW/Fox e as duas crianças que estavam no veículo, moradoras da zona rural do município de São João da Boa Vista, sofreram ferimentos graves e foram socorridas ao Hospital de São João da Boa Vista, sendo que uma das crianças não resistiu e faleceu no hospital.

Foto: Artesp