Motociclista morre em acidente entre São João e Aguaí

Um grave acidente que aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 21, deixou um motociclista de 45 anos como vítima fatal, na Rodovia SP-344, em São João da Boa Vista.

Informações da Polícia Militar Rodoviária dão conta de que a motocicleta transitava pela rodovia quando colidiu na traseira de um caminhão.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Até o fechamento desta edição, a identidade dele ainda não havia sido divulgada.

Segundo a polícia, o rapaz era morador de São João da Boa Vista e as causas do acidente serão investigadas. Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da concessionária Renovias e do Instituto de Criminalística estivarem no local e o tráfego de veículos foi controlado.