Moto adulterada foi apreendida

Na sexta-feira, dia 15, uma moto com adulteração de sinal identificador de veículo foi apreendida pela Polícia Militar, por volta das 23h30. A moto, de cor vermelha, foi vista na Avenida Teotônio Vilela, no Jardim Novo Mundo, no contrafluxo da equipe policial.

A placa da moto estava amassada e parcialmente coberta por um tecido de cor vermelha, sendo ocupada por um indivíduo com capacete preto. A equipe retornou com a viatura, sendo possível observar que a motocicleta entrou no Jardim Canaã.

Na Rua Ana Chiavegatti Scacabarozi, foi possível visualizar que um rapaz tentava entrar em casa com a moto. Foi dada ordem de parada e ele não obedeceu, sendo abordado no quintal de sua casa.

Declarou que a moto é de leilão, que comprou a placa pela internet e que não possui CNH. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, na vistoria da moto, os policiais constataram que a numeração do chassi e do motor estavam totalmente suprimidas e que o emplacamento, encoberto por um pano de cor vermelha, era inexistente no sistema.

Questionado, disse que provavelmente seu irmão que colocou um pano cobrindo parcialmente a placa. Foi dada voz de prisão a ele pelo crime de adulteração de sinais identificadores de veículo. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista e o rapaz foi liberado.

Foto: Policia Militar