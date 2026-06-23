Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Júlia Venâncio da Costa

Faleceu na quarta-feira, dia 10 de junho, Júlia Venâncio da Costa, a Julinha, em Mogi Guaçu, onde estava internada.

Estudante da Escola José Gilberto de Oliveira Souza, o falecimento de Júlia aos 18 anos de idade, consternou a cidade.

Muito conhecida e querida na sua escola e no bairro onde morava, sua morte precoce após um breve período de internação, comoveu os familiares, amigos e a comunidade evangélica da cidade.

Júlia deixa os pais Cláudia de Fátima Venâncio e Jorge Paulo Costa; os irmãos Jeferson, Jonatas, Alexsandra e Alexandra, avós, demais familiares e muitos amigos. Seu sepultamento foi realizado nesta sexta-feira, dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Garrido

Faleceu nesta quinta-feira, dia 11 de junho, João Batista Garrido, o conhecido João Garrido, aos 78 anos de idade. João Garrido e sua esposa Onilva durante alguns anos foi o responsável pela escola de samba do XXI de Abril, que desfilou várias vezes no carnaval de rua da cidade.

João era de conhecida família da Vila Polar, além da esposa Onilva Ribeiro Garrido, deixou filhos, netos, bisnetos e demais familiares.

Seu sepultamento foi realizado nesta sexta-feira, dia 12 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Francisco Franchi, aos 96 anos de idade, no dia 6 de junho. Residia na Vila Polar; deixou os filhos Ana José, Sônia, Antônio, Beatriz, Fátima e Maria Luiza; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dolores Valverde Rodrigues, aos 90 anos de idade, no dia 7 de junho. Deixou os filhos Heraldo, Aparecida, Luís, Rosângela e Rosemeire; era mãe de José – já falecido; deixou ainda noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ariel Bertoloto, aos 86 anos de idade, no dia 10 de junho. Residia no Sítio Barreirinho; deixou a esposa Alzira Tonetti Bertoloto; as filhas Ângela e Beatriz; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia10, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Manoela de Oliveira Morgado, aos 92 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixou os filhos Daniel, João Batista, Ana e Romildo; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lourdes Cândida de Macedo, aos 86 anos de idade, no dia 10 de junho. Residia no Jardim Bela Vista; deixou irmãs e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Foto: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Celso Aparecido Garcia, aos 78 anos de idade, no dia 15 de maio. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Mário Ramos Rodrigues, aos 63 anos de idade, no dia 16 de maio. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sebastião Aparecido de Faria, aos 63 anos de idade, no dia 21 de maio. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Tereza Aparecida Mapelli, aos 88 anos de idade, no dia 21 de maio. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Rodrigo da Silva Boldrin, aos 42 anos de idade, no dia 23 de maio. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Lucila Nogueira Falleiros, aos 89 anos de idade, no dia 30 de maio. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Valdir Cândido da Silva, aos 53 anos de idade, vítima de acidente ocorrido no dia 5 de junho, na Rodovia Lourival Lindório de Faria (SP 344). Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Adivina Marrafon Loro, aos 84 anos de idade, no dia 6 de junho. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Darcy Mengalli Trevizan, aos 88 anos de idade, no dia 8 de junho. Seu sepultamento foi realizado no da 8, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Apparecida de Mello Pereira, aos 90 anos de idade, no dia 9 de junho. Seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal