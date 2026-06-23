Painel: Caiu muito

Nova pesquisa aponta que Lula venceria todos seus oponentes

Uma nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, dia 10, revela que o presidente Lula (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL), chegando a 44% contra 38% no segundo turno. O senador recuou três pontos após recentes controvérsias envolvendo seu nome com o de Daniel Vorcaro do Banco Master e depois de seu encontro com o presidente Trump dos Estados Unidos, quando foi anunciado pelo mandatário americano, mais aumento de tarifas contra o Brasil.

Lula também lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 10 pontos percentuais de vantagem para Flávio Bolsonaro (PL). Na simulação de segundo turno entre os dois, o petista permanece na frente, com 6 pontos percentuais de vantagem. Nos embates contra Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), Lula venceria todos.

Vereador empresário

Um político experiente argumentou que o vereador que for empresário e tiver funcionários, vai ter dificuldade em se colocar contra os decretos editados recentemente pelo prefeito Celso Ribeiro, aqueles que regulamentam faltas na prefeitura. “A não ser que em suas empresas ele ofereça o mesmo “benefício” para seus funcionários”, argumentou. Agora é fazer as contas de quantos vereadores são empresários e ver como se posicionam sobre a questão.

Caiu muito

Desde que os decretos que mudaram regras sobre saídas autorizadas, atestados médicos e pagamento do auxílio-alimentação aos servidores municipais foram editados no final de março deste ano, as informações, embora não oficiais, dão conta que caiu muito o número de servidor se ausentando do seu trabalho. Na educação, segundo relatou a diretora Renata Taú durante seu depoimento recente na Câmara Municipal, a diminuição de faltas teria sido significante.

Os mesmos

Segundo apurou o jornal, a grande maioria dos servidores municipais dificilmente tira atestados, mas há um pequeno grupo que tira muito atestado e acaba influenciando negativamente até os que cumprem suas jornadas sem faltar no trabalho. “São os mesmos de sempre”, disse uma fonte ao jornal que pediu para não se identificar. O problema é mais sério nos setores da educação e saúde, áreas em que a população mais precisa dos serviços dos servidores municipais.

Excesso

Segundo apurou o jornal, há uma preocupação entre alguns vereadores com o excesso de títulos e homenagens concedidos pela Câmara Municipal nos últimos anos. O jornal Gazeta de Vargem Grande sempre se posicionou contra o número excessivo de honrarias que os vereadores concedem todo ano. Não que as pessoas que as recebem não façam jus, mas é que com a proliferação das homenagens, as mesmas acabam perdendo o significado e muitas pessoas deixam de ir receber a honraria por este motivo.