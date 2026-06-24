Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Benedito Nicácio, o Dito Bicudo, aos 80 anos de idade, no dia 12 de junho. Benedito residia em Pirassununga, deixa irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Izidoro, aos 79 anos de idade, no dia 16 de junho. João residia em Cássia dos Coqueiros, deixa filhos, irmãs e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedita Claudiano, aos 65 anos de idade, no dia 16 de junho. Benedita residia no Jardim Paulista; deixou a mãe Augusta; os filhos Elaine e Marcos Roberto; o genro José Ricardo; a nora Flávia; as netas Chaiane, Lisandra e Karina; e os irmãos João Batista, Márcia e Monique. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vera Lúcia Parca, aos 62 anos de idade, no dia 16 de junho. Vera residia na Vila Santana, deixa os filhos Ticiane e Alexandro, netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Beani de Conti, aos 87 anos de idade, no dia 17 de junho.

Maria residia no Jardim Paulista, era viúva de Aristides de Conti, deixa filhos, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Antônio Aparecido de Souza, aos 64 anos de idade, no dia 17 de junho. Luís residia na Vila Polar, deixa a filha Maria Carolina, as irmãs Sueli e Roseli e neta. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marlene Lourenço Ribeiro, aos 82 anos de idade, no dia 18 de junho. Marlene deixa filhos, genro, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Burbara Zogbi, aos 79 anos de idade, no dia 15 de junho. Burbara deixa os irmãos Francisco, Jamil, Maria e Carlos, sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Karla Suelânia dos Santos Calado Silva, a Karla do Açaí, aos 37 anos de idade, no dia 14 de junho. Karla deixa os pais Jesuina e José Ciário, o marido Rodrigo, a filha Kamily e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Márcio Ribeiro, aos 37 anos de idade, no dia 15 de junho. Márcio deixa a mãe Maria Aparecida Ribeiro, os irmãos Júlio, Carlos, Bruno, Beatriz, Luciana, Izabel, Piscita, Alex e Fernando e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marianna Pedroza Gaspar, aos 102 anos de idade, no dia 13 de junho. Deixa os filhos Ivani, Geni, Maria Aparecida, Regina, Ana Rosa, Eliana, Nilza, Nélson, Pedro, Aparecido e Antônio. Era mãe também de João Carlos, Vicente e José Benedito já falecidos. Deixou ainda netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Tambaú.

Faleceu José Paulo Jardim de Magalhães, aos 77 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixa o filho Paulo Roberto, a nora Verônica, os netos Ewerton, Lorena e Carolina, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Heitor Pechiori, aos 89 anos de idade, no dia 10 de junho. Deixa os filhos Viviane, Rogério e Carlos Eduardo, genro, nora e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lauro Aparecido da Cruz, o Laurinho do Mamma Mia, aos 88 anos de idade, no dia 13 de junho. Deixa a esposa Edna Augusta da Cruz, os filhos Carlos Ricardo, Albertina e Lauro Jr., o genro Crispim, a nora Marisa, os netos Jonas, Marcos Vinícius, Otávio e Alice, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida Chiavegati Gindro, aos 85 anos de idade, no dia 13 de junho. Deixa o marido José Gindro, os filhos Vera e José Renato, genro, nora, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Arnaldo Pereira dos Santos, o Baianinho, aos 73 anos de idade, no dia 14 de junho. Deixa os filhos José Agnaldo, Rejane e Regiane, o genro Alexandre, a nora Sueli, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcelo Palhuca, aos 61 anos de idade, no dia 18 de junho. Deixa a irmã Margarete e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Eloisa Amália Moreira Ribeiro, aos 62 anos de idade, no dia 17 de junho. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.