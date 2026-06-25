Gente e Fatos

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A professora e vereadora Giovana Carvalho celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 26, quando recebe o carinho do marido Izaqui, das filhas Beatriz e Heloísa, de toda a família, dos amigos e colegas vereadores

Giovana Carvalho

A professora e vereadora Giovana Carvalho celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 26, quando recebe o carinho do marido Izaqui, das filhas Beatriz e Heloísa, de toda a família, dos amigos e colegas vereadores

Renata Fabris

A auxiliar de escritório Renata Fabris, brindou seu aniversário na sexta-feira, dia 19, recebendo os parabéns dos familiares e amigos

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