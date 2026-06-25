Gente e Fatos

A professora e vereadora Giovana Carvalho celebra seu aniversário na sexta-feira, dia 26, quando recebe o carinho do marido Izaqui, das filhas Beatriz e Heloísa, de toda a família, dos amigos e colegas vereadores
Renata Fabris
A auxiliar de escritório Renata Fabris, brindou seu aniversário na sexta-feira, dia 19, recebendo os parabéns dos familiares e amigos
Um incêndio atingiu uma loja de roupas no Centro de Casa Branca na manhã de terça-feira, 23 de junho, provocando prejuízos que podem chegar a R$ 3 milhões, segundo estimativa dos proprietários. Apesar da destruição de mercadorias e dos...
A Polícia Militar nesta quarta-feira, dia 25, capturou um homem condenado a 13 anos de prisão por roubo que havia violado a tornozeleira eletrônica e não retornado ao sistema prisional após saída temporária.
A história começou na manhã de domingo,...
Tato político
O presidente da Câmara Municipal, vereador Maicon Canato (Republicanos) teve de usar de muita paciência e tato político para conduzir a última sessão de Câmara quando os vereadores analisaram o pedido da professora Lucila Ruiz Garcia contra o...
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