Ipem-SP verifica radares nas SP-215 e SP-344, em Vargem

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realizou nesta quinta-feira, 6 de agosto, a verificação metrológica dos radares instalados nas rodovias SP-215 e SP-344, em Vargem Grande do Sul. A ação foi conduzida pela equipe de fiscalização da regional do Ipem-SP em São Carlos e teve como objetivo confirmar se os equipamentos registram corretamente a velocidade dos veículos, em conformidade com o limite permitido em cada trecho.

Foram verificados os radares instalados no quilômetro 19 da SP-215, nos sentidos leste e oeste, no quilômetro 20 da mesma rodovia, no sentido leste, e nos quilômetros 243 e 244 da SP-344, nos sentidos norte e sul. Todos os instrumentos foram aprovados na inspeção.

De acordo com o Ipem-SP, autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado e órgão delegado do Inmetro, a verificação metrológica de radares é feita diariamente em todo o território paulista. A portaria Inmetro 158/2022 torna obrigatória essa checagem uma vez por ano, ou sempre que o equipamento passa por reparo ou manutenção.

Como é o teste

O procedimento, que dura entre 20 minutos e uma hora por radar, envolve fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo equipamento. Ele é realizado com uma viatura oficial equipada com medidor de velocidade de alta precisão, previamente calibrado, que serve como padrão de comparação. Os testes são feitos em cinco velocidades diferentes, e os resultados captados pelo sistema fotográfico do radar são confrontados com os do equipamento da viatura.

Em caso de chuva, a verificação é cancelada, assim como pode ocorrer o adiamento poucas horas antes do horário agendado, por solicitação dos agentes de trânsito ou da empresa responsável pelo instrumento. Quando aprovado, o radar recebe um certificado de validade de um ano; em caso de reprovação, a empresa fabricante é notificada para corrigir a falha, e o equipamento é interditado até a regularização.

O Ipem-SP reforça que, para que multas por excesso de velocidade sejam consideradas legítimas, o equipamento precisa estar dentro do prazo de validade da verificação metrológica. A consulta sobre a validade de cada radar pode ser feita pelo Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE), no endereço servicos.rbmlq.gov.br. Somente em 2025, o instituto verificou 8.624 radares nos 645 municípios do Estado de São Paulo.

A instituição, reconhecida como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), também atua na fiscalização de instrumentos usados nas relações de consumo, como bombas de combustível, balanças e taxímetros, além de produtos regulamentados como brinquedos, materiais escolares e itens têxteis. Dúvidas ou denúncias sobre práticas de comercialização podem ser encaminhadas à Ouvidoria do Ipem-SP pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.