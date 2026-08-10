Férias em Ação em Grama encerra mais uma edição

No dia 2 de agosto, foi encerrada mais uma edição do Projeto Férias em Ação em São Sebastião da Grama, iniciativa que reuniu centenas de crianças durante o período de recesso escolar. A ação ofereceu atividades voltadas ao público infantil, promovendo momentos de convivência, interação e aprendizado ao longo da programação.

O projeto teve como objetivo proporcionar às crianças uma opção de ocupação durante as férias escolares, contribuindo para o desenvolvimento de atividades em um ambiente de participação e integração.