Fabíolla Moschella é a nova presidente do Cmec de Vargem

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (Cmec) de Vargem Grande do Sul elegeu uma nova presidente. A empresária Fabíola Moschella assume a entidade, que foi criada em 2022, por iniciativa da então vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto e de Fabiana Rezende. O Cemec é uma parceria da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem com a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). “Nossa proposta é fortalecer o empreendedorismo feminino em nossa cidade”, afirmou Fabíola à Gazeta de Vargem Grande.

O Conselho tem como objetivo participar e fomentar o debate de temas nacionais que impactam na economia, no varejo, nas indústrias, no comércio e nos serviços. Atua também como instrumento para que lideranças femininas discutam seus problemas e proponham novos rumos positivos para a comunidade empresarial, com a perspectiva de geração de valor que mobilize as corporações organizadas. O Cmec também incentiva a economia criativa, que pode ser implementada por meio do empreendedorismo, possibilitando o desenvolvimento da cultura e uma maior inclusão social.

A posse da diretoria gestão 2026/2027 do Cmec será realizada em cerimônia prevista para o dia 11 de agosto, terça-feira, no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul.

Nova diretoria

À Gazeta de Vargem Grande, a empresária Fabíolla Moschella, 39 anos, contou que se mudou para Vargem Grande em 2014, completando 12 anos na cidade neste mês de agosto. Assim que chegou, abriu uma empresa de decoração e cerimonial em eventos e em 2022 deu início ao Buffet Espaço F.

Ela disse que foi convidada a participar do Conselho com vice-presidente de Danutta, mas que por motivos de saúde, a ex-presidente da Câmara precisou se afastar das atividades e ela assumiu a liderança do Conselho, que passou a ser formado por Fabíolla como presidente; Érica Guerra como vice-presidente e diretora de Relações Comerciais, Indústria e Serviços; Simone Mori como secretária executiva; Samara Carvalho, na direção de Redes Sociais e Comunicação e Isabela Maruzzi, como diretora de Design e Produção de Conteúdo.

Fabíolla destacou que os pilares do Conselho são conectar, capacitar, valorizar, desenvolver, transformar e apoiar o empreendedorismo feminino.

Muitos projetos

Após a solenidade de posse, o Cmec terá uma agenda cheia de eventos e ações na cidade. No dia 27 de agosto está previsto o Café com Conexão. Já no dia 9 de setembro, está marcado o evento Mulheres que criam, junto à Feira de Artesanato e Empreendedorismo.

Haverá ainda ações relacionadas à saúde da mulher durante a campanha Outubro Rosa. Em novembro, o tema do mês será Empreendedorismo Feminino e em dezembro, será realizada a Feira de Natal.

Entre os projetos a serem trabalhados neste biênio, estão: Acolhimento, Jovens Empreendedoras, Mulheres que Inspiram, Premiação – Mulher Empreendedora Destaque, Vitrine Cmec e campanhas solidárias. Além de feiras, eventos e palestras como para desenvolvimento empresarial e pessoal, Marketing Digital e Instagram. Inteligência Artificial, Finanças e precificações, vendas e atendimento, posicionamento, saúde mental, equilíbrio nas multitarefas, sinais de relacionamento abusivo, gestão de culpa e sobrecarga e autocuidado.

“Nosso compromisso é construir um Conselho participativo, inovador e acolhedor. Onde mulheres encontrem oportunidades para crescer, aprender, empreender e inspirar”, finalizou Fabíolla.