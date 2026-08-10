Editorial: Ideb mostra potencial da cidade e desafios

A divulgação do Ideb 2025 trouxe uma notícia que merece ser celebrada por Vargem Grande do Sul. Ao alcançar a nota 7,3 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a rede municipal conquistou o melhor desempenho da região, superando municípios tradicionalmente reconhecidos pela qualidade de ensino. Esse resultado representa o reconhecimento de um trabalho consistente e demonstra que políticas públicas voltadas para a Educação podem produzir resultados concretos quando há planejamento, continuidade e compromisso.

É importante destacar que uma conquista dessa dimensão não acontece de forma isolada ou em curto prazo. Como ressaltou a diretora de Educação, Renata Taú, a evolução do Ideb é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos. Professores, coordenadores, gestores escolares, funcionários, estudantes e famílias formam uma rede de apoio indispensável para o sucesso da aprendizagem. A participação das famílias, muitas vezes esquecida nas discussões sobre educação, aparece como um elemento decisivo para estimular o desempenho dos alunos dentro e fora da sala de aula.

O resultado também reforça a importância dos investimentos públicos no setor. A administração municipal atribui parte do desempenho aos recursos destinados à educação e ao fortalecimento da estrutura da rede de ensino. Em tempos em que frequentemente se questiona o gasto público, o Ideb mostra que investir em educação não deve ser encarado como despesa, mas como uma estratégia de desenvolvimento social e econômico. Uma cidade que oferece ensino de qualidade amplia as oportunidades para suas crianças e prepara cidadãos mais qualificados para o futuro.

Nesse quesito, importante destacar o papel dos professores da rede municipal, que ainda lutando para receberem o piso nacional do magistério, levaram seus alunos a essa conquista tão positiva.

Entretanto, os resultados também mostram os desafios ainda existentes. Enquanto os anos iniciais colocam Vargem Grande do Sul na liderança regional, os anos finais do Ensino Fundamental apresentam um desempenho mais modesto, com nota 5,2, distante das melhores redes da região. No Ensino Médio, embora a nota 4,5 coloque o município entre os líderes regionais, os indicadores ainda revelam um nível de aprendizagem que pode evoluir. Esses dados mostram que garantir uma boa alfabetização é apenas o primeiro passo. Manter esse desempenho ao longo de toda a trajetória escolar continua sendo um desafio.

A liderança regional conquistada por Vargem não é apenas motivo de orgulho, mas serve também como incentivo para ampliar os esforços realizados. O maior desafio de uma boa gestão pública não é alcançar um resultado expressivo e sim transformá-lo em marca permanente. Se conseguir consolidar esse padrão de qualidade em todas as etapas da educação, Vargem poderá se tornar uma referência.