Multivacinação teve início em São Sebastião da Grama

O Departamento de Saúde de São Sebastião da Grama iniciou a Multivacinação 2026 com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha será realizada até 1º de setembro, na Sala de Vacina Municipal, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h.

Como parte da mobilização, também será promovido o Dia “D”, no sábado, 22 de agosto, das 8h às 16h, ampliando o acesso da população à vacinação. A orientação é que pais e responsáveis compareçam à unidade de saúde levando a caderneta de vacinação, para que a equipe avalie a situação vacinal e aplique as doses necessárias.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e manter o calendário de imunização em dia, contribuindo para a prevenção de doenças entre crianças e adolescentes.