Campanha de multivacinação segue até 1º de setembro

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, através do Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, realiza até o dia 1º de setembro a Campanha de Multivacinação com o objetivo de atualizar a carteira de vacinação de crianças, adolescentes e jovens de até 19 anos. A ação busca verificar a situação vacinal desse público e aplicar as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com a administração municipal, a campanha tem como finalidade ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis, por meio da atualização das vacinas em atraso. Durante o atendimento, as equipes de saúde farão a avaliação da carteira de vacinação e aplicarão as doses necessárias, conforme a indicação para cada faixa etária.

Como parte da campanha, será realizado o Dia D de Multivacinação em 22 de agosto, das 8h às 16h, na Sala de Vacinação do Centro de Saúde “Maria Laura Peixoto dos Santos”, na Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, nº 108, e nas Unidades Básicas de Saúde “Dr. Edward Gabrioli”, no Jardim Bela Vista, “Dr. Arcelino Anadão”, no Jardim Paulista, e “Dr. Natalino Lopes Aliende”, no Jardim Dolores.

Para receber o atendimento, é necessário apresentar a Carteira de Vacinação e um documento com CPF ou o Cartão SUS. No Dia D, além da atualização da carteira vacinal, haverá uma programação voltada às crianças, com atividades preparadas durante a ação.

O prefeito Celso Ribeiro destacou a importância da participação das famílias na campanha e incentivou pais e responsáveis a levarem crianças e adolescentes para a atualização da carteira de vacinação. A Prefeitura também reforça o convite para que a população procure a unidade de saúde mais próxima durante o período da campanha ou participe do Dia D para manter a vacinação em dia.