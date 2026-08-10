Região: Vargem está à frente das cidades vizinhas no Ideb

O desempenho de Vargem Grande do Sul se destaca na comparação com os municípios do entorno, para a mesma faixa escolar. Na Rede Municipal, a nota de 7,3 supera cidades como São João da Boa Vista, com 6,8, São Sebastião da Grama, com 6,7, Divinolândia, também com 6,7, Casa Branca, com 6,1, e São José do Rio Pardo, que obteve 6,3 na rede municipal e 6,9 na rede estadual.

Outros municípios da região, que possuem escolas municipais e estaduais nos anos iniciais do ensino fundamental, também ficaram atrás do índice vargengrandense. Aguaí registrou 6,8 na rede estadual e 6,1 na municipal, Itobi teve 6,6 em sua escola estadual, e Espírito Santo do Pinhal, embora tenha alcançado os números mais próximos aos de Vargem Grande do Sul, somou 7,1 na rede estadual e 7,0 na rede municipal, sem superar a nota local.

Anos finais

Enquanto os anos iniciais do ensino fundamental colocaram Vargem Grande do Sul na liderança regional do Ideb 2025, as etapas seguintes mostram um cenário de avanços mais modestos e oscilações ao longo dos últimos ciclos avaliativos. Nos anos finais do ensino fundamental, a rede estadual do município registrou nota 5,2 em 2025.

A série histórica dessa etapa mostra que a nota partiu de 5,0 em 2017, subiu para 5,3 em 2019 e atingiu o melhor patamar da década, 5,4, em 2021. Depois, recuou para 5,1 em 2023 e voltou a crescer levemente até os atuais 5,2.

Ensino médio

No ensino médio, avaliado exclusivamente pela rede estadual, a trajetória de Vargem Grande do Sul aponta para uma recuperação mais clara. A nota evoluiu de 4,1 em 2017 para 4,6 em 2019, melhor resultado da série, recuou para 4,4 em 2021 e para 4,2 em 2023, e voltou a subir em 2025, quando alcançou 4,5, o segundo maior índice do período analisado.

Região

Na comparação com a região, o resultado dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio de Vargem Grande do Sul não repetem o mesmo desempenho dos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, Divinolândia lidera com 5,8 na rede estadual e 5,5 na municipal, seguida por Aguaí, com 5,6 na rede municipal, e por Itobi e São José do Rio Pardo, ambos com 5,5 na rede estadual. São João da Boa Vista aparece com 5,1, ligeiramente abaixo de Vargem, enquanto Casa Branca, com 4,7, e Espírito Santo do Pinhal, com 4,8, registram os menores índices da comparação na rede estadual. São José do Rio Pardo, na rede municipal, apresenta a nota mais baixa entre todos os números levantados, 3,9.

Já no ensino médio, Vargem Grande do Sul aparece entre os melhores da região. Com nota 4,5, o município empata na primeira posição com São José do Rio Pardo e Espírito Santo do Pinhal, superando São João da Boa Vista, com 4,4, Aguaí, com 4,2, e Casa Branca e São Sebastião da Grama, ambos com 4,0. Itobi não apresentou nota nesta etapa.