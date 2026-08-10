Vargem Grande do Sul tem melhor Ideb da região

A Educação Municipal de Vargem Grande do Sul atingiu nesta semana um dos melhores resultados de sua história. Com a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o município obteve nota 7,3 nos anos iniciais do ensino fundamental, ficando em primeiro lugar entre as cidades da região.

Segundo a Administração Municipal, o resultado reflete o trabalho conjunto entre professores, diretores, coordenadores pedagógicos, equipes gestoras, servidores da Educação, colaboradores, alunos e suas famílias, que atuam diariamente para o fortalecimento do ensino na rede municipal. O Departamento de Educação parabenizou todas as unidades escolares da rede pela conquista, classificada como reflexo de um compromisso permanente com a qualidade do ensino público.

Para a Prefeitura, o resultado confirma que os investimentos realizados na área, somados ao empenho dos profissionais e à participação das famílias, têm impacto direto na aprendizagem dos estudantes e no futuro do município. O órgão público estendeu agradecimento a cada profissional da Educação Municipal, bem como aos estudantes e a seus familiares, apontando o índice como motivo de orgulho para toda a população.

O prefeito Celso Ribeiro comentou o desempenho da rede municipal de Educação. “Recebemos esse resultado com muita alegria e, acima de tudo, com o sentimento de dever cumprido. O primeiro lugar na região é fruto do trabalho sério da Administração, dos investimentos realizados na Educação, empenho de professores, coordenadores, servidores, alunos e famílias, e contenção de gastos que se fizeram necessários para honrar os compromissos com responsabilidade. Parabenizo a todos por essa conquista, que enche de orgulho Vargem Grande do Sul e reforça que investir em educação é investir no futuro da nossa cidade”, afirmou.

A diretora de Educação, Renata Taú, também avaliou o resultado. “Eu acredito que esse resultado é fruto de um trabalho que vem sendo feito há anos na Educação, porque Educação se faz a longo prazo. Esse trabalho já vem sendo feito há anos, e a cada nova divulgação, apresentamos aumento no resultado do Ideb. Isso mostra que a gente está no caminho certo, estamos fazendo um bom trabalho. E é muito importante para a Educação municipal ter atingido esse resultado. Foi o maior Ideb da região toda e ficamos muito felizes, muito satisfeitos com o resultado”, afirmou.

Em nome de todo Departamento de Educação, Renata Taú agradeceu a todos os envolvidos nesse desempenho. “Eu queria agradecer a todos os profissionais da Educação, todos os professores, todos os funcionários das escolas, a equipe diretiva, os coordenadores pedagógicos, parabenizar os alunos e agradecer o apoio da família, porque o apoio da família é muito importante para que o aluno se saia bem, tenha o estímulo em casa e vá bem nas avaliações”, ressaltou. “Essa é a maior avaliação externa que a gente faz, que é do Governo Federal, e mede a qualidade da Educação. Então é muito importante a gente ter atingido uma nota boa. Se Deus quiser, na próxima avaliação, teremos mais resultados positivos”, finalizou.