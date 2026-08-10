Em julho houve 14 casos positivos de dengue no município

Vargem Grande do Sul fechou o mês de julho com 14 casos positivos de dengue, 252 casos negativos e 266 notificações, conforme repostas dadas pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva do município às questões formuladas pela Gazeta de Vargem Grande sobre como estão os trabalhos de prevenção à doença na cidade.

Informou também o departamento que a dengue é uma enfermidade combatida diariamente pelos agentes comunitários e os de endemias. “Todo dia há uma ação de trabalho, seja em ponto estratégico, imóveis especiais, nas residências e comércio em geral. Essa época do ano o trabalho segue para eliminar, notificar, registrar e acompanhar possíveis criadouros”, respondeu o órgão.

A Vigilância Sanitária informou que realizou no mês de julho uma Avaliação de Densidade Larvária (ADL) para verificação dos índices de concentração de mosquitos, larvas e criadouros e que os resultados estão dentro do satisfatório e aceitável para a época.

Em relação aos mutirões e mobilização social, a Vigilância informou que pretende realizar próximo à estação das chuvas, que começam no verão (dezembro a março), onde a concentração de criadouros é maior do que no momento e o pico de maior número de casos acontece entre os meses de março e maio.

O jornal Gazeta de Vargem Grande questionou ainda sobre o fenômeno El Niño, que está colocando vários setores em alerta, principalmente a saúde, uma vez que com o aumento do calor e das chuvas provocado pelo fenômeno, a região Sudeste pode ter alta nos casos de dengue.

Respondeu a Vigilância que ainda há uma incerteza sobre a sua intensidade, mas que o órgão tem conhecimento que alterações climáticas com alta concentração de chuvas, calor e umidade favorecem o mosquito da dengue. “Temos previsões de intensificar as ações de combate e controle da dengue nos meses mais chuvosos, ainda sobre o trabalho realizado, neste mês de agosto ações de recadastramento de quarteirões, imóveis, terrenos estão acontecendo para solidificar a nossa base de dados para no menor prazo de tempo possível tomar as decisões e planejar ações”, afirmou os responsáveis pela saúde municipal.

Para tanto, informaram que seguem um plano municipal de combate e controle da dengue revisado todo ano, com protocolos pré-estabelecidos e metas a seguir norteando as medidas e ações. “Os números comprovam que a prevenção dá resultado. Essa expressiva redução nos casos de dengue em relação aos últimos anos é fruto do trabalho permanente das nossas equipes do Departamento de Saúde, sob os cuidados do diretor Mário Merlin, e da colaboração da população. Não podemos baixar a guarda. Vamos seguir investindo na prevenção para proteger a saúde de todos os vargengrandenses”, comentou o prefeito Celso Ribeiro à reportagem do jornal.