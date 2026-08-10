Homem é esfaqueado no abdômen e autor é preso em Vargem

Um homem foi esfaqueado no abdômen e o autor do crime foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na tarde deste domingo, 9 de agosto, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 16h40 pelo Cabo Wesley e pelo Soldado Silas, com apoio do 2° Sargento Lasmar e do 2° Sargento Corrêa, após acionamento via Copom para atendimento no Hospital Municipal.

No hospital, a vítima, João Aparecido, lúcida e sendo medicada, relatou ter sido atingida por golpe de faca no abdômen e indicou o estabelecimento comercial onde a agressão ocorreu. Os policiais se deslocaram até o local, onde o proprietário informou onde estava a faca utilizada no crime e indicou o possível endereço do autor. No endereço fornecido, os policiais localizaram o autor na casa dos fundos. A busca pessoal não revelou nada de ilícito, mas ele confessou imediatamente a autoria do crime.

O autor foi encaminhado à UPA de São João da Boa Vista, onde o médico elaborou o laudo cautelar. Durante o atendimento, o Hospital Municipal de Vargem Grande do Sul informou que a vítima havia apresentado piora no estado clínico, sendo intubada e encaminhada ao centro cirúrgico. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi apresentado ao delegado Eduardo Denadai Campos, responsável por registrar o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. O preso foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.