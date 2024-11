6ª edição do Tijolada Cultural será em dezembro

A 6ª edição do Tijolada Cultural acontece no dia 7 de dezembro, um sábado, a partir das 10h, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

O evento está sendo organizado pela produtora Melissa Marinho Ranzani, junto aos produtores Eloá de Souza de Oliveira, Alexandre Rosseto da Silva, Jéssica Fermoselli Moneda, Francisco Malaguti, Diego Dutra Silva e Ana Carolina Campos Monteiro Pires.

À Gazeta de Vargem Grande, a produtora Melissa informou que o projeto Tijolada Cultural é um movimento cultural que organiza, através de uma rede de colaboradores, a apresentação e a difusão da cultura e arte em Vargem Grande do Sul, estruturado de forma horizontal, plural e colaborativa.

“Inicialmente, o projeto teve como objetivo uma ‘cobrança sistêmica’ sobre o uso de recursos públicos na cultura, bem como o acompanhamento do projeto ‘Espaço Mais Cultura’, no qual o município foi contemplado, mas permaneceu com as obras paralisadas durante anos, sendo retomadas apenas em 2019. Atualmente, o projeto visa fomentar e incentivar a ocupação dos espaços públicos como palco para a exibição das artes produzidas no próprio município e nas cidades vizinhas, sem excluir a possibilidade de participação de artistas de outras localidades”, comentou.

No total, o projeto já realizou 5 edições e irá promover, no dia 7 de dezembro, a 6ª edição, mediante a aprovação do projeto pelo Edital de Chamamento Público 03/2024 de Vargem Grande do Sul, recursos da Lei Paulo Gustavo.

A produtora explicou que os eventos decorrem pelo período de um dia completo, sempre realizado em caráter comunitário e gratuito, e abrem espaço para toda manifestação artística e cultural. “Por isso conta com apresentações musicais de diversos estilos, variados estilos de dança, teatro, literatura, culinária, exposições (fotografia, pintura, desenho), palestras, feiras de artesanato, feira de trocas, entre outras atrações. Além dos artistas, o Tijolada também concebe um público bem variado, contando com a presença de crianças, jovens, adultos e idosos, que podem vislumbrar novas perspectivas e experiências através das atividades oferecidas durante o evento”, disse.

Melissa informou que, com o objetivo de garantir a inclusão e a acessibilidade de Pessoas com Deficiência (PcD), os organizadores do Tijolada Cultural incluíram no projeto a contratação de um Assistente de PcD. “Esse profissional estará presente durante todo o evento, oferecendo suporte necessário para que pessoas com deficiência possam acessar com autonomia e segurança as áreas das apresentações e participar plenamente das atividades culturais previstas”, completou.