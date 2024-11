O encanto dos Bailes de Debutantes

Mário Poggio Jr.

Os Bailes das Debutantes, organizados pelo Rotary Club e realizados na Sociedade Beneficente Brasileira, encantaram nossa geração.

Na foto, tirada no evento realizado em 28/07/1973, aparecem da esquerda para a direita Viviane Marini Cossi; Tuca Botelho; Iara Helena Ferrari Ferreira; Camila Halla; Silvana Zampar; Maria Aparecida (filha do delegado de Polícia na época – Dr. Félix); professor Flávio Iared; professora Márcia Aparecida Ribeiro Iared; grande ator do Cinema, Teatro e Televisão Geraldo Del Rey; senhora Zélia Zarif Cecílio; senhor Cecílio; Cristina Bedin; Jane Eyre Valsechi Tatoni; Fátima Mesquita; Paula Andrade Cavalheiro; Maria José Terra (Zezé); e Iara Regina Pereira.

Por fim, agradecemos a artista fotográfica Soraya Fontão Corsi e a comerciante Iara Regina Pereira que identificaram as pessoas e aos empresários Jane Eyre Valsechi Tatoni e Pedro Alcântara Valsechi Tatoni (fihos e netos de Rotaryanos) que nos encaminharam a foto.