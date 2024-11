Prefeitura amplia circulação da rotatória da Avenida Bolonha

Alvo de muitas críticas principalmente nas redes sociais, a construção da rotatória na Via Expressa Antônio Bolonha pela prefeitura municipal teve sua área de circulação ampliada após o departamento de Obras rever a dimensão da mesma. A revisão aconteceu após uma carreta ter realizado no dia 19 do mês passado uma manobra para adentrar na rotatória e devido às chuvas que caíram, com o solo todo enlameado, ter deslizado e atingido o meio fio, sendo necessário um caminhão para tirar a carreta do local, causando transtornos no tráfego local.

As críticas eram que as vias de circulação da rotatória eram estreitas e não dariam para caminhões e carretas maiores por elas trafegarem. Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o diretor de Obras Ricardo Bisco explicou que a empresa quando do início da construção da rotatória não considerou a largura da sarjeta, o que teria diminuído em torno de 1,20m da via, sendo necessário a remodelação, reduzindo o centro da rotatória e modificando alguns canteiros, visando aumentar a área de circulação dos veículos.

Sobre o término da obra, o diretor falou que falta muito pouco, uma vez que o meio fio já foi feito e agora está sendo feita a remoção dos postes de linha primária. “Por se tratar de linha viva, é mais complicado e se tudo correr bem e o tempo ajudar, em breve começa a pavimentação e a obra será entregue”, afirmou Bisco.

A obra está sendo realizada pela Engeservice Infraestrutura Ltda, com sede em Paulínia, que ganhou a licitação e o investimento pode chegar a R$ 2 milhões, o que envolveria o pagamento da desapropriação de alguns terrenos e a obra da construção. A verba para a construção da rotatória estava prevista para ser obtida junto ao Desenvolve – SP, um programa de crédito, e da Agência de Fomento do Estado de São Paulo.