Supermercados Gricki será inaugurado na quinta-feira

A inauguração da loja do Supermercados Gricki em Vargem Grande do Sul acontece na quinta-feira, dia 28, às 9h. O supermercado está localizado na Avenida Antônio Bolonha, nº 1155, no Centro e se tornará o maior supermercado da cidade, ocupando o prédio que foi construído a princípio para abrigar o Supermercado Ideal, cuja loja de Vargem foi vendida ao Gricki. Na ocasião, haverá uma benção especial e o corte da faixa de inauguração com os proprietários João Waldomiro Gricki, sua esposa Gilda Terezinha Gricki e seus filhos Nilton Cézar Gricki e Fernanda Cristina Gricki.

A empresa surgiu em Ribeirão Preto há mais de 30 anos e, hoje, possui 12 lojas contando a de Vargem Grande do Sul. À Gazeta de Vargem Grande, os proprietários contaram que a decisão de abrir uma unidade do Supermercados Gricki em Vargem foi baseada no desejo de estar mais próximo dos clientes dessa região. “Identificamos uma oportunidade para oferecer produtos de qualidade, preços competitivos e um atendimento diferenciado, atendendo às necessidades da comunidade local”, disseram.

“Nosso objetivo é proporcionar conveniência e criar um espaço onde as famílias possam encontrar tudo o que precisam em um só lugar. Estamos muito animados em fazer parte do dia a dia da cidade e contribuir para o desenvolvimento da região”, completou.

A expectativa com a unidade vargengrandense, eles comentaram, é extremamente alta. “Temos plena confiança no potencial da cidade, que é próspera e cheia de oportunidades. Nosso objetivo é oferecer um espaço acolhedor, com produtos de qualidade e atendimento impecável, contribuindo para o bem-estar dos moradores. Estamos certos de que Vargem será uma parceira incrível nessa nova jornada, e acreditamos que juntos poderemos construir uma relação de confiança e crescimento mútuo. É um privilégio fazer parte da história de uma cidade tão especial”, ressaltaram.

Os proprietários estão com boas expectativas para a inauguração. “A expectativa para a inauguração da unidade em Vargem é alta! Estamos muito animados em fazer parte dessa cidade próspera e levar a qualidade e o atendimento que os clientes da Gricki já conhecem. Os clientes irão encontrar uma loja ampla com muitas promoções e melhores preços da cidade”, disseram.

Ao jornal, os proprietários contaram que foram contratados para a unidade de Vargem Grande do Sul, no total, 140 funcionários. “À medida que as necessidades e a demanda forem aumentando, é bem provável que novas vagas sejam abertas no futuro. Continuaremos investindo em oportunidades que fortaleçam nossa equipe e contribuam para o desenvolvimento local. Fique atento às nossas redes sociais e canais oficiais para acompanhar as novidades e futuras contratações!”, informaram.

Com um horário de funcionamento de segunda-feira a sábado das 7h às 21h e aos domingos e feriados das 7h às 20h, os proprietários explicaram ao jornal qual o diferencial do Supermercados Gricki com relação aos demais. “O grande diferencial do Gricki em relação aos outros mercados da cidade é que seremos a maior loja da cidade, oferecendo um espaço amplo, com equipamentos modernos que garantem eficiência e conforto para nossos clientes”, pontuaram.

“Nosso foco está em proporcionar atendimento de qualidade. Além disso, teremos produtos diferenciados e, claro, os menores preços, para que cada compra seja mais vantajosa e especial. Estamos prontos para revolucionar a experiência de compra em Vargem!”, comentaram.

Clube de vantagens

Ao jornal, os proprietários contaram que, pensando em atender as necessidades de seus clientes, em 15 de maio de 2018, o Supermercados Gricki criou o clube de vantagens FãGricki, que hoje conta com mais de 247 mil clientes FãGricki ativos.

“O objetivo desse clube é ampliar os benefícios para o consumidor, impactando os clientes com maior fidelização e, sobretudo, conhecer as suas necessidades. Para participar do clube de vantagens, cadastre-se no site supermercadosgricki.com.br”, explicaram.

A empresa

Em 13 de outubro de 1989, a família Gricki, na pessoa de João Waldomiro Gricki, sua esposa Gilda Terezinha Gricki e seus filhos Nilton Cézar Gricki e Fernanda Cristina Gricki, deixaram o estado do Paraná, onde exerciam a atividade agrícola, para inaugurar uma padaria na cidade de Ribeirão Preto. Três anos depois, deixaram a padaria para inaugurar uma mercearia no bairro do Ipiranga, onde ali nascia um empreendimento de sucesso embasado na satisfação dos clientes, oferecendo produtos e serviços de qualidade com preços justos.

Após várias ampliações, a mercearia se transformou na primeira loja do Supermercados Gricki. Hoje, com mais de três décadas de existência, o empreendimento conta com um Centro de Distribuição e onze lojas espalhadas pelas cidades de Ribeirão Preto, São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Tambaú, Sertãozinho, Santa Rita do Passa Quatro, Araraquara e Casa Branca. Agora, a 12ª unidade será aberta em Vargem Grande do Sul.

Foto: Divulgação