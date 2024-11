Painel: Ficando por dentro

Ficando por dentro

Esta semana o vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) participou de uma reunião em Mogi Guaçu, junto com o prefeito Amarildo (MDB), cujo objetivo foi discutir assuntos que estão em andamento no Consórcio CEMMIL, da qual o município de Vargem faz parte. Celso vai assumir a prefeitura em janeiro deste ano e já está se aprofundando na máquina administrativa que vai comandar. Dentre os muitos projetos do consórcio, está o que trabalha com manejo dos resíduos sólidos urbanos produzidos pela população.

Falando no mito

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receberá, a partir de 2025, ao menos R$ 100 mil mensais em salários e aposentadorias, pagos com recursos públicos. Michelle Bolsonaro também recebe R$ 42 mil mensais do PL, dinheiro que também sai dos bolsos dos brasileiros. A ex-primeira-dama ocupa o cargo de presidente do PL Mulher. Juntando o valor recebido por Michelle do PL, os rendimentos públicos do casal chegam a R$ 142 mil.

Feira livre

A instalação de um galpão para a Feira Livre Municipal foi debatida na Câmara Municipal, na sessão de terça-feira, dia 19. Na ocasião, Abimael Efraim de Souza Barros, um dos feirantes, ocupou a tribuna e falou sobre o tema, bem como, cobrou soluções da Prefeitura Municipal para que a feira seja instalada em um galpão coberto, com energia e banheiro próximo para os feirantes. Ressaltou que a feira livre não é feira a céu aberto e deu o exemplo de Aguaí, que possui quatro galpões construídos com estrutura metálica, energia elétrica, água, banheiros de alvenaria e sistema contra incêndio.

Honrarias

Será realizada no próximo dia 6, uma sexta-feira, a sessão solene de entrega dos títulos e honrarias aos homenageados de 2024 pelos vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul. A sessão solene acontecerá no Salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), às 19h. Na ocasião, haverá a entrega de Título de Cidadão Vargengrandense, Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal e Atiradores Destaque.

Vestibulinho Etec

As inscrições para o Vestibulinho 2025 para todas as Escolas Técnicas (Etecs) do Estado, do Centro Paula Souza, chegam ao fim às 15h na terça-feira, dia 26 de novembro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são 240 vagas para seis cursos. Os interessados podem fazer suas inscrições pelo site vestibulinhoetec.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,85 e a candidatura deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O exame está previsto para ser realizado no dia 15 de dezembro e a lista de classificação geral deve ser divulgada no dia 13 de janeiro, a partir das 15h.