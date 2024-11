Espetáculo teatral ‘Água à Vista’ será exibida no Fleming

O espetáculo teatral “Água à Vista” será encenado nesta sexta-feira, dia 28, na Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral, em Vargem Grande do Sul. As apresentações são gratuitas e acontecem às 10h e às 12h40.

Produzido pela Companhia de Teatro Parafernália, com patrocínio da Renovias Concessionária e apoio do Ministério da Cultura, o espetáculo aborda questões essenciais como o uso consciente da água e a preservação do meio ambiente, de maneira leve e interativa. Segundo os responsáveis pela produção, a iniciativa não apenas entretém, mas também promove reflexões profundas sobre o impacto das ações humanas no planeta.

Uma aventura entre o presente e o futuro

Na trama, dois cientistas e um aventureiro são transportados para um futuro distópico, onde a água é um recurso escasso e as crises ambientais dominam. Guiados por Moisés, um misterioso guia celestial, eles enfrentam desafios que os levam a repensar suas atitudes e buscar soluções sustentáveis. Com uma narrativa emocionante e repleta de humor, a peça envolve os espectadores, destacando temas como a sustentabilidade hídrica e a responsabilidade ambiental.

“Queremos inspirar as novas gerações a cuidar do planeta e adotar atitudes mais conscientes no dia a dia. O teatro é uma ferramenta poderosa para promover reflexões de forma leve e envolvente”, afirma Andreia Nunes, atriz e coordenadora da Cia. de Teatro Parafernália.

Arte e impacto social caminhando juntos

Com mais de 30 anos de atuação, a Companhia de Teatro Parafernália é reconhecida por unir arte e transformação social. O espetáculo “Água à Vista”, em sua 10ª temporada, já foi visto por mais de 3 mil pessoas em uma turnê pelo interior de São Paulo. Além de educar e divertir, o projeto contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, abordando temáticas como Educação de Qualidade, Água Potável e Saneamento, e Ação Contra a Mudança Global do Clima. Durante o evento, também são distribuídas cartilhas educativas com brincadeiras e informações sobre a temática do espetáculo.

Cia de Teatro Parafernália

Com mais de 30 anos, a Cia de Teatro Parafernália é conhecida por suas produções teatrais que mesclam entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. A companhia busca utilizar a arte como ferramenta de transformação e conscientização. Com sede em Mogi Guaçu, realiza durante todo o ano apresentações teatrais gratuitas em quase todo Brasil.

Fotos: Divulgação