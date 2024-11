Festa do Chopp reuniu centenas de pessoas na SBB

A 33ª edição da Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade, um dos eventos beneficentes mais tradicionais de Vargem Grande do Sul, aconteceu no último sábado, dia 23, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

O evento aconteceu das 22h às 3h, reunindo 486 pessoas. De acordo com o interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti, o evento foi maravilhoso. “Não houve nenhum incidente, as pessoas dançaram e curtiram com o show de Baiano, Baianinho e Banda. Teve chopp, água e refrigerante à vontade, foi uma noite muito agradável e atendeu todas as expectativas”, disse.

À Gazeta de Vargem Grande, Ramazzotti informou que a arrecadação se dá por conta de patrocínio de R$ 1.400,00, onde o doador tem direito a quatro ingressos. Os ingressos vendidos no Hospital e na portaria estavam com preço de R$ 200,00. “O fechamento do resultado ainda está sendo apurado”, explicou.

Segundo o informado, todos os recursos arrecadados serão destinados ao Hospital de Caridade, que possui um grande déficit orçamentário.

Na ocasião, foi entregue a Francisco de Assis Masuco Manoel, o Assis, um certificado pelos 33 anos de dedicação com a realização da Festa do Chopp, em prol do Hospital de Caridade.