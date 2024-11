Polícia prendeu homem em flagrante por receptação

A Polícia Militar prestou apoio à equipe de Polícia Civil composta pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e pelos investigadores Diego, Felipe e Maicon, em operação integrada para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar em uma residência no Jardim Dolores. A operação aconteceu na quinta-feira, dia 28, por volta das 9h15.

Ao lado da casa funciona um comércio clandestino de sucatas, onde há várias denúncias sobre o uso de venda de entorpecentes, inclusive receptação de produtos ilícitos. No local, a equipe fez contato com o morador, que foi informado do mandado de busca e apreensão.

Em vistoria no interior da residência, foi localizado um saco de nylon branco contendo vários fios de cobre descascados, dois perfumes, um relógio de bolso sem marca aparente, uma faca, quatro celulares, um caderno de anotações, 76 peças de alumínio de esquadrilha de alumínio, quatro barras cortadas de alumínio de para-raios, um saco com fios diversos encapados, uma serra elétrica policorte, uma balança pequena, uma bateria automotiva, seis argolas de cobre (provavelmente de túmulo) e um disco de serra.

Com o rapaz, foi encontrado a quantia de R$ 3.392,00 e ele não soube explicar a origem do dinheiro e nem dos objetos localizados.

Parte dos objetos foi identificada pelos policiais civis como objetos produtos de furto ocorrido em datas anteriores, conforme boletins de ocorrências registrados junto a Delegacia de Polícia Civil local.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante por crime de receptação qualificada, sendo levado pela equipe da Polícia Civil para a delegacia para as providências cabíveis.

A equipe da Guarda Civil Municipal também esteve presente, bem como a fiscalização da Prefeitura Municipal e a Vigilância Sanitária. Sendo constatado que o local exerce atividade irregular, sem o alvará de funcionamento, foi tomada as medidas cabíveis pelos órgãos da prefeitura.

Na delegacia, foi registrado o boletim de ocorrência de receptação qualificada, ficando o rapaz preso à disposição da Justiça. Os objetos foram apreendidos.

Fotos: Policia Militar