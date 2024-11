Operação prende pessoa por tráfico de drogas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou mais uma importante Operação Saturação no município de Vargem Grande do Sul, na noite de sexta-feira, dia 22.

A operação aconteceu com foco na abordagem a bares e áreas de maior vulnerabilidade. Segundo o informado, essa iniciativa teve como principal objetivo intensificar a presença policial, prevenir e combater o tráfico de drogas e outros delitos, promovendo mais segurança à comunidade local.

Na ocasião, 19 pessoas foram abordadas e uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Durante a operação, foram apreendidas 35 porções de cocaína e R$ 220,00, dinheiro proveniente do tráfico.

O comandante da PM de Vargem Sgt Keniti falou sobre a operação. “Esses resultados refletem o compromisso e a eficiência do trabalho preventivo e repressivo da Polícia Militar. A presença ostensiva nas ruas não apenas inibe práticas criminosas, mas também reforça a sensação de segurança para os cidadãos”, disse.

“Reiteramos que a Polícia Militar segue firme no propósito de garantir a ordem pública e proteger a sociedade, mantendo-se sempre ao lado da população e atuando com rigor contra o crime. Agradecemos o apoio da comunidade e reafirmamos que ações como essa continuarão a ser realizadas para assegurar um ambiente mais seguro para todos”, completou.

Fotos: Polícia Militar