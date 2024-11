PM cumpriu mandado de prisão

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul cumpriu, na segunda-feira, dia 25, um mandado de prisão na estrada vicinal Padre Gino Righetti, que liga Vargem a Itobi, por volta das 15h20.

A equipe tomou conhecimento de um mandado de prisão na esfera civil, expedido pela comarca de São João da Boa Vista no dia 30 de agosto deste ano contra um rapaz.

Foram realizadas várias buscas com o intuito de localizá-lo. Em uma área rural, ele foi encontrado. Ao ser questionado, declarou que já tinha conhecimento do mandado de prisão contra ele.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem, onde foi registrado o boletim de ocorrência de captura de procurado. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça e foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.