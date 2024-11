Três pessoas foram presas por furto pela GCM

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por uma empresa de monitoramento na quinta-feira, dia 28, por volta das 6h, informando que dois rapazes estavam na estrada da Lagoa Branca em posse de uma bateria de caminhão e ambos já eram conhecidos nos meios policiais.

Os rapazes foram abordados pela GCM e, ao serem indagados sobre a procedência do produto, informaram que haviam recebido de uma pessoa que morava em uma cerâmica desativada onde estava o caminhão. Em contato com a vítima, reconheceu que a bateria era de propriedade de seu sócio.

Durante o registro da ocorrência, equipes policiais estavam em diligência de busca e apreensão, sendo localizada uma terceira pessoa que confessou a autoria do furto realizado juntamente com os dois indivíduos com a intenção de vendê-la.

Diante do ocorrido, eles foram levados à Delegacia de Polícia, onde ficaram presos por furto.