Prefeitura realiza leilão de diversos itens

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul está realizando uma licitação na modalidade leilão do tipo maior lance com diversos itens, tendo bens móveis inservíveis que estão em boas condições de uso, mas não está sendo aproveitado, antieconômicos, irrecuperáveis, veículos, sucatas e outros. Os lances já podem ser dados desde às 8h de quinta-feira, dia 28, e devem ser enviados até às 10h do dia 20 de dezembro, quando se iniciará o pregão de encerramento dos lotes.

Os bens pertencem ao patrimônio municipal e a relação de itens, bem como descrição e quantidade estão informadas no edital que foi disponibilizado pela prefeitura na quinta-feira, dia 28. O edital pode ser acessado no Portal Nacional de Compras Públicas – PNPC pelo site https://pncp.gov.br/ na página eletrônica do município, no link https://www.vgsul.sp.gov.br/licitacao, e no site da leiloeira oficial, a https://www.lanceja.com.br/.

O certame será processado e julgado em conformidade com o Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, de 01 de fevereiro de 1933, IN DREI/ME nº 52 de 29 de julho de 2022 e a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as condições e disposições do Edital.

A prefeitura explicou que o encerramento será lote a lote, através da internet, pela Leiloeira Pública Oficial Cristiane Borguetti Moraes Lopes, devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 661, através do site https://www.lanceja.com.br.

Os interessados poderão vistoriar os veículos e bens até o dia 19 de dezembro, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Pátio do Almoxarifado Central, situado à Rua Leonardo Nogues Rodrigues, nº 399, no Jardim Fortaleza, de onde serão retirados pelos vencedores após o leilão. Para visita e solicitar informações, é necessário entrar em contato com José Tomaz de Andrade, através dos endereços de e-mail grupo.almoxarifado@vgsul.sp.gov.br. e tomaz.andrade@vgsul.sp.gov.br, ou pelos telefones (19) 3641-1166 e (19) 3641-8097.

Os itens

São 18 lotes presentes no leilão. O primeiro lote contém um caminhão basculante da Ford, de 1986, uma sucata sem documento para desmonte que pode ser adquirida a partir de R$ 8.500.

No segundo lote há uma caminhonete ambulância marca VW/Saveiro de 2003 com documento, por no mínimo R$ 4.600,00

No terceiro, há uma caminhonete ambulância marca VW/Saveiro de 2009 com documento, que será vendida a partir de R$ 7.300,00.

No lote quatro, o interessado pode comprar uma caminhonete ambulância marca VW/Saveiro de 2009 com documento, também por R$ 7.300,00.

O lote cinco contém uma camioneta VW/Kombi do ano 2009, com documento, que pode ser adquirida a partir de R$ 10.200,00.

No lote seis, há uma camioneta carroceria aberta GM/Corsa de 1998, com documento, por no mínimo R$ 5.500,00.

No sete, há uma caminhonete/furgão Peugeot/Boxer 2009, com documento, a partir de R$ 25.000,00.

O lote oito é de um trator agrícola da marca Valmet 118-4 de 1989, que está pelo valor de R$ 36.000,00.

No nono lote há um trator agrícola da marca Massey Ferguson 50-X de 1972, a partir de R$ 25.000,00.

O lote 10 contém uma caminhonete carga aberta Fiat/Strada de 2011, com documento, que está a partir de R$ 24.000,00.

No lote 11, há 21 botijão de gás GLP de 90 kg, uma balança modelo 104-a 300 kg, quatro arquivos de aço de quatro gavetas, um guarda volume em aço 12 gavetas, 6 bicicletas ergométricas, três armários vitrine, quatro macas hospitalares, quatro camas hospitalares, 11 fogões domésticos de quatro bocas, 11 botijões de gás GLP de 13 kg, um fogão industrial de 6 bocas, dois refrigeradores, quatro televisores, seis bebedouros refrigerador, cinco estantes tipo prateleira em aço, um armário em aço de duas portas, um armário tipo roupeiro em aço com 16 portas, 15 escrivaninhas, 90 conjuntos escolares com mesa e cadeira, um soprador, um aspirador de pó e dois ares condicionados. Os itens serão vendidos a partir de R$ 6.500,00 no estado que se encontram.

O 12º lote conta com 102 carteiras multimídia, quatro caixas de pilhas e baterias e cinco baterias para nobreak, três caixas de fontes impressora/modem/roteador, duas caixas de cabos de energia padrão antigo, duas caixas de pedaços de cabos de rede, 19 modem, cinco switch, quatro roteadores, 115 fontes de pc, uma caixa de cooler de processador, 120 teclados, 17 leitores de cd/dvd, quatro caixas com sucatas eletrônicas diversas, uma caixa de som, 143 computadores desktop, 26 impressoras, 48 nobreak, 12 notebooks, 80 monitores e um scanner a partir de r$ 14.500,00, os itens serão vendidos no estado em que se encontram.

No lote 13 serão vendidos módulos de carga e armazenamento para notebooks/netbooks e carrinhos para tablets, sendo um lote que contém aproximadamente 13 itens, todos sem garantia, sem teste de funcionamento e no estado em que se encontram, com custos de remoção e transporte por conta do arrematante. O valor do lote é no mínimo R$ 18.500,00.

No 14º lote, há aproximadamente mil litros de óleo queimando. Item sem garantia, sem teste de funcionamento e no estado em que se encontra, com custos de remoção e transporte por conta do arrematante. Por no mínimo R$ 1.000,00, o item acompanha tambor e galões.

O lote 15 contém caminhão carroceria carga aberta modelo Ford de 1995, com documento, por R$ 29.000,00.

Há uma motocicleta Honda CG 125 Fan de 2009 no lote 16, com documento, por R$ 4.500,00.

No lote 17, há uma chaparia da cabine para trator agrícola que será vendida no estado que se encontra por no mínimo R$ 1.000,00.

O último lote, número 18, é de uma camioneta VW/Kombi de 2007 com documento, que será vendida a partir de R$ 8.500,00.