AJAX FC venceu Campeonato Municipal Amador de Futebol

O campo do Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, foi palco para as finais do Campeonato Municipal Amador de Futebol, que aconteceu no domingo, dia 1º.

O primeiro jogo foi a final da série bronze, entre III Vilas FC e Grêmio FC. A partida terminou empatada em 2 a 2, seguindo para as penalidades, onde o III Vilas sagrou-se campeão.

Em seguida, foi a disputa da final da série prata, que também terminou em empate entre Aliança FC e Vila Seca FC, onde os times fizeram dois gols cada. Nas penalidades, o time do Aliança foi campeão.

Na final da série ouro AJAX FC enfrentou Santana FC e venceu por 3 a 1. Nas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) parabenizou os times e jogadores que foram em busca do título. Parabenizou o Departamento de Esporte através do diretor Luis Carlos, equipe de arbitragem e todos que de alguma forma colaboraram para a realização do campeonato.