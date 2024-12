Arnaldo Jardim recebe condecoração por sua atuação política

O deputado federal Arnaldo Jardim do partido Cidadania, e que sempre é bem votado em Vargem Grande do Sul, recebeu condecoração em Brasília, por ter conquistado o primeiro lugar no Ranking dos Políticos 2024.

Quem enviou as informações a Gazeta, foi o vereador Canarinho, que é presidente do diretório local do Cidadania. O evento foi realizado na manhã de quarta-feira, dia 4 de dezembro, em Brasília e contou com a presença de inúmeros parlamentares, representantes da sociedade civil e de entidades do setor produtivo.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa popular que avalia o desempenho de senadores e deputados federais.

O projeto foi criado em 2011 e é financiado por pessoas comuns, assegurando independência financeira e transparência em suas operações.

“Desde sua criação, o prêmio Excelência Parlamentar tem gerado impacto direto na percepção pública sobre a atuação dos parlamentares”, comentou o diretor-geral do Ranking dos Políticos, Juan Carlos de Arruda.

Arnaldo Jardim, que já recebeu o título de Cidadão Vargengrandense, afirmou: “É sempre muito bom ver nosso trabalho reconhecido. Isso nos motiva, traz entusiasmo. Agradeço a todos que estão comigo nessa jornada. Obrigado e vamos em frente!”.