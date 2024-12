Decoração natalina 2024 promete ser mais democrática e acessível

A reportagem do Guia de Natal 2024 percorreu o comércio local para sentir o que as muitas lojas da cidade oferecem para o Natal deste ano, para quem quer decorar a sua casa. O que chama atenção dos consumidores, como não poderia deixar de ser, é a quantidade de objetos que remetem às festividades natalinas, sempre com o intuito de trazer alegria aos lares vargengrandenses, cuja maioria das famílias celebra no dia 25 de dezembro, o nascimento do menino Jesus.



Atualmente, os produtos decorativos para o Natal provenientes de países asiáticos, principalmente da China e Taiwan, são uma realidade e estão acessíveis à grande maioria dos consumidores. Da mais chique e exuberante decoração natalina em um lar mais requintado, a uma simples celebração de uma família mais humilde, os produtos importados da Ásia estão presentes cumprindo seu papel de alegrar e tornar mais bonita as festividades natalinas.

Desde as árvores de plástico, os piscas-piscas, os bonecos de papai Noel, enfim, quase todos os enfeites natalinos são “made in China”. Inclusive, há uma cidade inteira no país asiático com fábricas especializadas em enfeites de Natal, denominada Yiwu, a 300 km de Xangai, onde em 600 fábricas, seus trabalhadores produzem 60% das decorações de Natal do mundo. Por mais irônico que seja, é a “China comunista” democratizando o acesso da maioria aos enfeites natalinos.



Nesta linha de produtos provenientes da Ásia, várias lojas da cidade são especializadas e têm suprido as necessidades dos consumidores de Vargem Grande do Sul, oferecendo uma árvore de Natal que vai de R$ 20,00 até uma mais refinada que custa R$ 1.200,00. Já os pisca-piscas podem ser encontrados custando a partir de R$ 10,00.

Quem busca produtos mais sofisticados para decorar a casa neste Natal, ou mesmo uma inspiração para deixar o lar mais bonito neste final de ano, uma pedida certa é a Loja Tatoni, que trabalha com uma infinidade de objetos de decoração, muitos deles exclusivos, de ótima qualidade e bom gosto.

Afinal, uma bonita decoração de Natal tem um papel fundamental e os enfeites cuidadosamente escolhidos, transformam os espaços comuns em lugares onde está presente a magia das noites natalinas e confraternizações.

Fotos: Reportagem

Loja Tatoni, uma das mais tradicionais da cidade

Neste sentido, não pode deixar de faltar uma mesa bem-posta e a Loja Tatoni está preparada para oferecer a decoração que seu lar merece neste Natal. A começar das mais bonitas árvores de Natal, inclusive já enfeitadas, a loja oferece também talheres para o jantar e sobremesa, guardanapos, porta-guardanapos, candelabros com velas e pequenos enfeites para complementar a decoração.

Fotos: Reportagem

Tendência do Natal 2024

As festas de final de ano costumam ser um momento de união, reencontro, de confraternização. Deixar a casa pronta para o Natal e o Ano Novo é uma tradição que envolve toda a família e é uma maneira de começar a entrar no clima mágico desta época.

Decidir o tema da decoração, as cores a serem usadas, planejar a ceia, montar a árvore de Natal são momentos que remetem à infância, a um sentimento bom que aquece o coração de todos. E se as crianças se divertem ajudando a decorar a casa e aguardam ansiosamente a chegada do Papai Noel, os mais crescidos se encantam com a felicidade da criançada e aproveitam para matar as saudades de amigos, parentes e toda aquela alegria que é ter a casa cheia.

Caprichar na decoração e ter uma mesa bem arrumada, ajudam a criar um clima ainda mais especial para esta data. Pensando nisso, o Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande reuniu algumas dicas sobre como deixar a casa pronta para as festas de final de ano.

Fotos: Reportagem

O mais importante é ter personalidade

Hoje as redes sociais são fontes inestimáveis de pesquisa e para falar sobre as tendências de decoração para este ano, a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande buscou informações junto à revista Cláudia, que enfatiza o estilo natural, com tons neutros como bege, marrom e verde que estão em alta. “Assim como materiais sustentáveis, como madeira e palha”, conforme citou a decoradora de eventos Luiza Fiori, entrevistada em setembro pela revista na matéria intitulada “Como montar uma decoração natalina inesquecível em casa”.

A decoradora também vê o retorno do vintage, com enfeites retrô e feitos à mão, lembrando que o importante é a decoração ter a personalidade de cada um. Ensina Luiza Fiori que ao iniciar a decoração, o primeiro passo é escolher um tema ou paleta de cores para manter a harmonia em toda a casa.



“E se joga! Tem Natal pink, tema de pandas, bolas disco… Já vi de tudo que a criatividade pode permitir!”, diz. A partir da escolha do tema, ela aconselha a definir o local onde ficará a árvore de Natal, que geralmente é o ponto focal da decoração, e organizar os enfeites principais, distribuindo guirlandas, luzes e outros detalhes pelo ambiente.

Ela também ressalta a importância de optar por uma decoração sustentável e ecológica. “Use materiais naturais como pinhas e madeira, além de tecidos orgânicos ou reaproveitados. Reutilize decorações de anos anteriores e invista em produtos de boa qualidade que possam durar várias festas. Luzes de LED, por exemplo, são mais econômicas, e você pode criar enfeites DIY (faça você mesmo, na sigla em inglês) com itens reciclados”, sugere.



Quando o assunto é reutilizar enfeites antigos, Luiza acredita que o truque está em combinar esses itens com novos elementos. “Mude a paleta de cores, adicione fitas ou laços e use luzes de maneiras criativas. Você também pode reorganizar os enfeites em diferentes áreas da casa, evitando repetir a mesma decoração. Os enfeites da árvore podem se tornar centros de mesa”, aconselha.

Entre os equívocos mais comuns na decoração natalina, Luiza aponta o medo de errar e a tendência de repetir o mesmo estilo todos os anos. “Outra questão é exagerar nos enfeites e comprar sem planejamento, o que deixa a decoração poluída. Para evitar isso, escolha uma paleta de cores e siga um estilo coeso”, explica.