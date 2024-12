Neste Natal, roupas estão em alta

No topo das preferências para presentear este ano no Natal, os vestuários e acessórios ganham destaque nas principais lojas de confecções de Vargem Grande do Sul. Além de ótimos presentes, também as lojas são procuradas pelos consumidores para a compra de roupas para os momentos especiais que o Natal e fim de ano requerem.



Dentre as muitas lojas da cidade preparadas para atender o “boom” de compras natalinas, a Body Imports vem se preparando para esta época especial. É o que conta a gerente Camila Luiz Dotta da Body Imports, localizada na esquina das ruas São Pedro com Batista Figueiredo no Centro, à reportagem do Guia de Compras da Gazeta de Vargem Grande.

De propriedade dos irmãos Luíz Donizete e João Vitor Pereira, a loja passou recentemente por uma profunda reforma já pensando no Natal deste ano. “A intenção era dar mais conforto aos nossos clientes, buscando também atrair mais consumidores de cidades vizinhas, uma vez que temos muitas pessoas de outras cidades que consomem nossos produtos”, afirmou a gerente.



Juntamente com Mariana Pereira, que também trabalha com vendas, Camila disse que para este ano os proprietários da loja estão bem otimistas com as vendas de Natal. “É uma época que sempre vendemos muito bem, por ser uma loja bem completa para o público masculino e as vendas de Natal reforçam bem esse momento”, argumentou Camila.



Explicou que a tendência para este ano é de vendas concentradas mais nas camisetas. “As camisetas oversized e as de malha peruana são as mais procuradas neste final de ano, são nossos carros chefes de vendas”, disse a gerente. Também a loja que montou uma filial em São João da Boa Vista, trabalha com calças masculinas, shorts, relógios, bonés, óculos e demais acessórios.



Para fazer frente ao aumento das vendas, Camila disse que a loja deve contratar mais colaboradores freelancers para este fim de ano. A loja passa a abrir até às 20h, a partir desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, para melhor atender seus clientes.