O que terá na ceia dos vargengrandenses?

É do conhecimento geral que o Natal tem a preferência das pessoas para se confraternizarem. O nascimento de Cristo traz uma significância religiosa, cultural, afetiva e as comemorações realizadas em dezembro estão associadas ao período de férias e de renovação do ano. É sobretudo um momento de reunir e rever familiares e amigos.



No meio disso tudo, a ceia talvez seja o maior símbolo dessa confraternização. O que leva os consumidores buscarem no comércio local, os ingredientes para a refeição especial. Contudo, a intenção de gastos e a lista de ingredientes varia conforme a renda disponível.

Dados publicados pela Globo, mostra que as classes A e B são as mais dispostas a gastar com a alimentação. O ticket desse perfil deve ficar entre R$ 501 e R$ 1.000, tendo uma maior predominância no carrinho de compras de itens como peru, tender, vinhos, espumantes e queijos.



Enquanto isso, a classe C não fica tão atrás, mas é possível notar a inclusão de alguns itens mais em conta na lista, a exemplo do frango como substituto das aves mais caras. No geral, esses consumidores planejam gastar entre R$ 201 e R$ 300.

Já as classes D e E focarão nos produtos essenciais e mais acessíveis para a ceia de Natal, visto que o gasto médio deve ficar na casa dos R$ 101 a R$ 200. Nesse perfil, frango e chester dividem a preferência do público. Por outro lado, itens como arroz, frutas, refrigerantes e os tradicionais panetones e chocotones estarão presentes nos lares brasileiros independentemente da renda familiar.

Vendas de Alimentos também devem crescer

No setor alimentício também se espera um bom crescimento e o gerente Gustavo Ronqui da loja dos Supermercados União localizada no Centro, falou à reportagem do Guia de Compras da Gazeta de Vargem Grande que a expectativa para este fim de ano é de um crescimento de aproximadamente 10% nas vendas.

Citando dados da Associação Paulista de Supermercados-APAS, Gustavo disse que para as festas de Natal e fim de ano, a maior procura é para as carnes e bebidas. “Estou otimista e acredito que será melhor que o ano passado. Podemos afirmar isso pelo desempenho que tivemos durante todo este ano, inclusive agora em novembro, que foi um mês melhor que o de 2023”, afirmou.



Para o gerente, o aumento das vendas também reflete na contratação de mais funcionários, principalmente a mão de obra temporária. “Neste período para dar conta da demanda, as duas lojas dos Supermercados União geralmente contratam mais colaboradores para o trabalho temporário, comentou.

Disse também que toda a equipe procura atender bem os clientes, não só os de Vargem, mas também de cidades da região que são fregueses do União. “Como acontece todos os anos, vamos atender pedidos de leitoa caipira, inclusive assamos carnes em nossas instalações para o Natal, é só nos procurar com antecedência”, informou Gustavo.