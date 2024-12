Gerente da ACI fala na melhoria de vendas

Há mais de 40 anos dando suporte ao comércio vargengrandense, a Associação Comercial e Industrial-ACI de Vargem Grande do Sul, através de seu gerente comercial José Roberto Pereti, afirmou que este ano a expectativa é que as vendas de Natal sejam melhores que a do ano passado. “As vendas já começaram a aquecer, há uma previsão muito boa para nosso comércio de fim de ano, a prefeitura já expediu o decreto para as lojas abrirem à noite, aos sábados e domingos e há uma procura maior para contratos temporários para este mês”, falou o gerente da ACI.

Este ano a ACI também está contribuindo para os enfeites de Natal que a prefeitura está colocando nas ruas principais da cidade e também na Praça da Matriz. Com relação à procura de empregos, que aumenta nesta época, principalmente os temporários, Pereti afirmou que a ACI disponibiliza um banco de currículos que contribui tanto para os empresários, como também para quem busca emprego, fortalecendo a economia da cidade.

Também comentou o gerente sobre a importância da ACI para as consultas que os lojistas fazem para realização das vendas a crédito, através do serviço de consulta ao crédito SCPC Equifaz/Boa Vista. “Damos este suporte para que seja realizada uma venda segura aos nossos associados e isso é muito importante neste mês de dezembro, quando há um grande aumento nas vendas e nas consultas”, comentou Pereti.