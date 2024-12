Pesquisas apontam otimismo com o Natal

O Natal é a época mais importante para o comércio varejista e segundo pesquisas realizadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – Fecomércio, os dados refletem um cenário otimista e promissor para os empresários e consumidores para este final de ano.

De acordo com a pesquisa pela Fecomércio-MG, 79,1% dos entrevistados estão otimistas com o Natal deste ano, e 65,5% planejam presentear familiares, cônjuges ou namorados, sendo roupas, brinquedos, calçados e perfumaria os itens mais citados. A maioria dos consumidores (58,6%) planeja gastar mais do que no ano passado, com valores entre R$ 200,00 e R$ 500,00. Além disso, 38,4% pretendem adquirir poucos produtos, mas com maior valor agregado.07



Vestuário e acessórios estão no topo das preferências de presentes (24,1%), seguidos por brinquedos (21,7%), calçados (16,2%) e cosméticos e perfumes (14,4%). As compras tendem a ocorrer principalmente no período da tarde, escolha de 44,9% dos consumidores, com destaque para os sábados, apontados por 32,4% como o dia ideal para ir ao comércio. Outros 17% optam pelos domingos e 14,6% pelas sextas-feiras.

No que diz respeito às formas de pagamento, o cartão de crédito poderá ser a opção mais popular, utilizado por 36,7%, seguido pelas modalidades de Pix/transferência (24,4%) e pagamento em dinheiro (22,4%).



Como acontece na maioria dos municípios brasileiros, também em Vargem Grande do Sul o Natal é a data mais aguardada pelos comerciantes locais. Além da celebração natalina, o período que compreende todo o mês de dezembro movimenta a economia vargengrandense, impulsionando os empregos temporários e representa uma parcela significativa do faturamento anual de muitas empresas, especialmente no comércio e no setor de serviços. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Natal responde por cerca de 20% das vendas anuais no varejo, consolidando-se como o principal motor do mercado no último trimestre.



Para 2024, as expectativas são ainda mais otimistas, com projeções da CNC indicando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Esse cenário reflete o aquecimento do consumo, a busca por experiências de compras diferenciadas e a influência de campanhas de marketing criativas que capturam o espírito da data.

Planejando as Compras

O planejamento de compras e a pesquisa de preços são destaques entre os consumidores, com 68,7% adotando essa prática. Promoções, atendimento diferenciado e preços competitivos são apontados como os principais atrativos para impulsionar as vendas, enquanto o alto custo dos produtos é o maior fator limitante.



Neste sentido, uma boa estratégia é antecipar as compras o máximo possível, pois quem deixa para a última hora corre o risco de enfrentar filas, preços elevados e até mesmo a falta do produto desejado. Vale lembrar que com organização e escolhas conscientes, é possível transformar o Natal em uma experiência mais tranquila e satisfatória.

Por fim, as compras estão concentradas na primeira quinzena de dezembro, principalmente aos sábados e durante a semana, demonstrando o quanto o planejamento é essencial para aproveitar as melhores ofertas.

Outra dica importante para o consumidor é optar pelo comércio local, que não só fortalece a economia do município onde mora, mas também oferece produtos exclusivos e personalizados, ideais para presentes mais especiais.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil