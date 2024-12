Comércio pode abrir em horário especial

Os estabelecimentos comerciais de Vargem Grande do Sul estão autorizados desde o começo desse mês a abrir em horário especial visando o movimento das festas de final de ano.

Os horários especiais estão autorizados até o dia 24 de dezembro e também na véspera de Ano Novo, no dia 31, conforme Convenção Coletiva de Trabalho e Prefeitura Municipal. Assim, as lojas poderão atender até o dia 23 de dezembro das 8h às 22h, exceto sábados e domingos.

Nos sábados, dias 7, 14 e 21, o funcionamento permitido é das 8h30 às 18h30. Nos domingos, dias 8 e 15, o horário permitido do comércio é das 8h30 às 18h30.

Nos dias 24 e 31, as vésperas de Natal e Ano Novo, o funcionamento está permitido das 8h30 às 18h.

Algumas lojas já estão atendendo no horário diferenciado, mas a reportagem do Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande verificou que a maioria do comércio irá funcionar no horário estendido a partir desta segunda-feira, dia 9.