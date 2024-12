25 anos do Guia de Compras de Natal

O mundo é dinâmico, muda a todo momento, ganha uma nova roupagem, o que era supermoderno hoje, amanhã já é considerado ultrapassado, mas algumas coisas permanecem e resistem ao passar do tempo. Elas permeiam nossas vidas e se são úteis e nos dão prazer, temos por hábito aceitá-las, pois como um bom vinho, nunca perdem o valor, mesmo com o passar dos anos.

Boas notícias sempre são bem vindas e nos enchem de prazer e alegria, ainda mais em se tratando de Natal, momento mágico que paramos para pensar, refletir, confraternizar, celebrar a vida e o mistério do nascimento do Menino Jesus, cujo maior ensinamento deixado à humanidade foi: “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”.

É o que se propõe a fazer o Guia de Compras de Natal produzido pela Gazeta de Vargem Grande, cuja edição que circula neste sábado, dia 7 de dezembro de 2024, é a de número 25. São, portanto, um quarto de século de boas reportagens, de muitas novidades e acima de tudo, a incessante busca em valorizar o comércio de Vargem Grande do Sul.



No longínquo ano de 1999, circulou o Guia de Compras de Natal pela primeira vez. Tímido, em preto e branco, em duas edições de oito páginas cada, mas já trazendo nas suas matérias a necessidade de se prestigiar o comércio da cidade, ao estampar frases como: “Eu gosto de comprar em Vargem”, “Valorize sua cidade. Faça suas compras no comércio de Vargem Grande do Sul”, “Natal de preços baixos, só no comércio de Vargem”, “Compre em Vargem. Você gera empregos e riquezas para a cidade”, “O que você precisa está aqui, no comércio local. Prazos, ofertas, promoções e ótimos preços para suas compras de Natal.”



Lojas tradicionais já nos acompanhavam naquela época, anunciando no Guia de Compras de Natal. Lá podemos ver as propagandas da Cesta Básica Padre Donizete, da Mizurini Móveis, hoje Bonzão; do Walter Lanches, Supermercado Estrela, Loja São Jorge, Carrão, e tantas outras que deixaram de existir neste espaço de tempo.

Em 2001, o Guia de Compras de Natal começou a circular impresso a cores, com matérias alusivas à data e ao comércio, com informações sobre a abertura do comércio à noite, entrevista com comerciantes e autoridades, como o presidente da ACI, naquele ano presidida pelo empresário Miguel Halla, que fez um apelo para que os consumidores prestigiassem o comércio de Vargem. A partir desta edição, tomou o atual formato com mais páginas e informações aos leitores, enriquecendo e contribuindo para o crescimento do comércio e por conseguinte, do município.



A todos que nos acompanharam nestes 25 anos de trajetória, nossos agradecimentos. Nossos colaboradores, nossos leitores, equipe da Gazeta de Vargem Grande e também em especial, a participação das empresas, sem as quais não haveria o Guia de Compras de Natal. Esperamos ter cumprindo nosso papel de levar informações aos leitores, dando espaço aos anunciantes e procurando fazer do Natal, uma época de maior fraternidade entre os vargengrandenses.