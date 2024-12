A arte de presentear no Natal

Presentear no Natal é um ato que remonta ao tempo e responsável por grandes vendas para o comércio. É uma forma de demonstrar amor, solidariedade, caridade, podendo presentear amigos, familiares e até mesmo desconhecidos nesta época do ano.

Não se sabe a origem dos presentes de Natal, existindo diferentes teorias que buscam explicá-la, sendo que para nós brasileiros, a mais tradicional está ligada às tradições cristãs, mas também há quem veja no ato de presentear no Natal, uma teoria pagã e até uma socioeconômica.



Para os historiadores, ela estaria relacionada com a Saturnália, festividade romana, portanto pagã; com os Reis Magos, mencionados na Bíblia; com São Nicolau, mais ligada às tradições cristãs; ou com a maneira como o Natal passou a ser realizado nos Estados Unidos durante o século XVIII, ganhando com o passar do tempo um lado econômico.

De qualquer maneira, ela perdura ao longo dos séculos, combinando fatores emocionais, culturais e sociais. Nesta época natalina, a troca de presentes fortalece laços familiares e de amizade, promovendo a conexão entre as pessoas. Nas famílias e nas confraternizações de fim de ano, o ato de dar presentes cria uma expectativa emocionante e uma atmosfera festiva.



Em termos culturais, a prática é profundamente aceita em muitas sociedades e serve como uma maneira de preservar tradições e criar memórias duradouras. O comércio e a indústria do presente também desempenham um papel, tornando-a uma época de grande importância econômica. Como resultado, a tradição de dar presentes de Natal continua a se renovar e a prosperar, mantendo sua relevância ao longo do tempo.

Para nós vargengrandenses, sem dúvida presentear nos remete ao cristianismo, cuja tradição de dar presentes no Natal foi originada pelos Reis Magos, mencionados no Livro de Mateus na Bíblia. O texto bíblico apresenta esses magos como sábios vindos do Oriente, sendo guiados pela estrela de Belém até o local onde Jesus nasceu. Chegando lá, presentearam Jesus com incenso, ouro e mirra.



Também podemos relacionar a prática de dar presentes no Natal com a vida de São Nicolau, um padre católico dos séculos III e IV. São Nicolau ficou conhecido por usar a fortuna que herdou de sua família para ajudar os necessitados. Ele ajudava muitos órfãos dando presente a eles. Ficou conhecido também como a figura que deu origem ao Papai Noel na cultura popular.

Na parte econômica, alguns historiadores apontam que a tradição se consolidou a partir de Nova York, na passagem do século XVIII e XIX. Isso porque o Natal era uma celebração popular que tomava as ruas da cidade, sendo marcado por algazarra e festas em que havia o consumo elevado de alimentos e bebidas alcoólicas, que com o passar dos anos foi se consolidando com a prática mais consumista da sociedade americana.