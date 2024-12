Papai Noel chega ao Casarão da Educação no dia 18

Para celebrar o Natal em Vargem Grande do Sul, o Papai Noel chegará no Casarão da Educação no dia 18, uma quarta-feira, às 19h, ficando no local até o dia 20, sexta-feira. Nos três dias, o bom velhinho receberá as crianças e famílias das 19h às 22h.

Seguindo a tradição, a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, e a Rua do Comércio também foram decoradas para o Natal. A decoração começou a ser instalada no dia 13 de novembro.

Neste ano, haverá a Feira Gastronômica de Natal do dia 16 ao dia 20 na Praça. A feira será montada em frente à Igreja Matriz de Sant’Ana e acontecerá nos cinco dias das 18h às 23h.

A Prefeitura Municipal convida toda a população a visitar o bom velhinho e tirar foto para registrar o momento e também a comparecer e prestigiar a Feira Gastronômica de Natal.

Decoração de Natal

O local recebeu a tradicional decoração de Natal, com o intuito de que, junto com a Fonte, que foi recentemente reinaugurada, o local fique bem iluminado nesta época, uma vez que muitas pessoas, famílias e crianças vão à Praça.

Nos jardins, foram instalados personagens natalinos, presentes e enfeites de Natal, além do tradicional presépio. Na Rua do Comércio, junto aos arcos, foram instaladas cascatas de luzes, que iluminam o caminho.

A Prefeitura Municipal e o Departamento de Cultura e Turismo agradecem a parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, que todos os anos contribui com a decoração natalina da cidade.

Sem Semana Natalina

Muito tradicional já na cidade, sendo esperada por todos os moradores, a Semana Natalina não será realizada pela Prefeitura Municipal neste ano. As apresentações geralmente são realizadas na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, a fim de levar a população ao Centro da cidade, movimentando a economia local e trazendo entretenimento aos moradores na época das festas de final de ano.

A Parada de Natal, que seria retomada pela Prefeitura Municipal neste ano, também não acontecerá.