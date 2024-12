Gente e Fatos

Casamento de Fernanda Carvalho Rocha e Otávio Ferrari Cachola

A médica Fernanda Carvalho Rocha Cachola e o advogado Otávio Ferrari Cachola se casaram no sábado, dia 7, em cerimônia celebrada pelo padre Cristian na Igreja São Carlos Borromeu, na Mooca em São Paulo. Após a celebração, os noivos recepcionaram seus convidados no Espaço Santini, onde a música ficou por conta da banda Nathalia Cavalcanti e do DJ Wagner Dias. Fernanda é filha de Solange da Rocha Silva e Marcos Carvalho de Aquino Silva, e Otávio é filho de Fábia Ferrari Cachola e Humberto Cachola. Fotos: Objetivo Eventos

Formatura de João Lucas Denadai em Medicina

João Lucas de Almeida Denadai Campos se formou em medicina pela Unifacef, Centro Universitário Municipal de Franca. A colação de grau foi realizada na quinta-feira, dia 5, no Clube Villa Formaturas e Eventos na cidade de Franca, a missa de formatura foi celebrada na Igreja Santo Antônio na sexta-feira, dia 6. O baile e jantar aconteceu no sábado, dia 7, na Villa Formaturas e Eventos, onde a animação ficou por conta do DJ Lucas Beat, da Banda Conexão Nacional, de Nathan e Eduardo Sertanejo e também de Samba 71. Presentes neste momento tão importante da vida de João Lucas, seus pais Ana Cláudia e o delegado dr. Eduardo Denadai, a namorada Sofia, Luís Fernando Bedin e família, Fábio Henrique de Oliveira e família, Pedro Ranzani e esposa, os amigos e parentes de Franca, e demais amigos e familiares. Fotos: Arquivo Pessoal